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Производство гражданских беспилотников в 2023 году превысит 6 тысяч штук

11:00 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство гражданских беспилотников (БАС) в текущем году составит более 6 тысяч штук. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах ЦИПР-2023.

«По той информации, которую мы видим, мы прогнозируем, что объем производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тысячи штук, включая все классы и типы, но возможно эти цифры будут больше», — сказал он, отметив, что данных за прошлый год как таковых не существует, потому что отрасль на тот момент еще не была настолько развитой и масштабной, чтобы вести поштучную статистику.

При этом Шпак добавил, что отрасль создания беспилотников «однозначно» будет включена в балльную систему поддержки промышленности в 2023–2024 гг.

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