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Россия стала учитывать китайские принципы управления экономикой — Решетников

11:20 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России все больше за последние годы стали учитывать китайский опыт управления экономикой. Об этом сообщил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития выделил два характерных принципа для управления экономикой в КНР. Во-первых, это планирование на более длительную перспективу. Так, на данный момент период до 2030 г. рассматривается как среднесрочный, планы по решению стратегических вопросов расписываются до 2040–2045 гг. «Понятно, что в условиях сложившейся турбулентности и возможных отклонений от ожидаемых трендов планировать некоторые вопросы на перспективу 15-20 лет довольно сложно. Но развитие технологий, строительство инфраструктуры, переориентация на Восток — это, без сомнений, устойчивые тренды, и здесь мы ориентируемся на длительные сроки», — пояснил Решетников.

Второе направление — мониторинг спроса. Когда фиксируется спад потребления — как среди населения, так и в корпоративном секторе, власти оперативно реагируют и компенсируют это за счет бюджета, напомнил Решетников. В том числе, по словам министра, значительно лояльнее стала политика заимствований. «В последние годы мы значительно меньше стали бояться брать в долг и начали гораздо больше использовать дефицит бюджета как инструмент развития экономики», — пояснил министр.

Однако Решетников подчеркнул, что Россия не заимствует какие-то элементы из китайской модели, поясняя, что перенять ее механически невозможно. «У нас свои институты, своя практика, принципы. Но мы внимательно анализируем и принимаем во внимание опыт коллег», — добавил министр.

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