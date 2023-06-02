В Европе испытывают серьезный дефицит снарядов из-за военной поддержки Киева — СМИ
12:00 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа испытывает ощутимый дефицит боеприпасов из-за военной поддержки Киева. Как сообщает в пятницу газета «Репубблика», не хватает, в частности, снарядов и взрывчатки для боеголовок.
При этом, по информации издания, Киев не сможет начать контрнаступление, пока не накопит достаточных запасов.
США уже удвоили производство — с 200 тыс. до 400 тыс. снарядов в год, а в 2025 году они рассчитывают превысить 1 млн. При этом в Европе этот показатель находится на уровне 50 тыс. Как пишет «Репубблика», финансирование, предоставленное Брюсселем, направлено на изменение положения дел, однако цель выпускать 1 млн 155-миллиметровых снарядов «каждые двенадцать месяцев кажется очень амбициозной».
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