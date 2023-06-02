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Премьер Косова заявил о готовности провести новые выборы глав муниципалитетов

12:05 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти выразил готовность провести новые выборы глав муниципалитетов через несколько месяцев.

«Я прекрасно понимаю, что эти мэры не имеют одобрения населения. Я готов назначить новые выборы через несколько месяцев, — сказал он в интервью газете „Коррьере делла сера“. — Чтобы добиться деэскалации <…>, я готов продолжить путь взаимного признания в соответствии с договором, который я подписал в феврале прошлого года с [президентом Сербии Александаром] Вучичем. Потом будут новые выборы. А когда больше не будет никакой угрозы, я уберу косовскую военную полицию с улиц, как меня многие об этом просят. Это дорожная карта, которую я предлагаю всем во имя мира».

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии заявил, что Франция и Германия призывают провести новые муниципальные выборы в четырех округах на севере непризнанного Косова.

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