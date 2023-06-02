Треть россиян отказались бы от чтения медиа, где тексты пишет нейросеть — опрос
13:20 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Треть россиян рассказали, что перестали бы читать медиа, в котором тексты пишутся искусственным интеллектом (ИИ). Об этом свидетельствуют данные опроса Rambler&Co, который представил исполнительный директор по медиа холдинга Андрей Цыпер в пятницу.
Опрос проводился на ресурсах Rambler&Co в апреле 2023 года, в нем приняли участие более 157 тыс. человек.
«Первый вопрос, на который отвечали наши читатели — „если нейросеть начнет писать тексты, как изменится ваше доверие к СМИ?“. В результате 34% сказали, что откажутся от чтения такого СМИ, 25% также говорят, что станет меньше доверия к медиа», — сказал он на сессии «Медиа и технологии» конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Согласно данным исследования, россияне считают, что искусственный интеллект мог бы помочь СМИ в первую очередь в исправлении орфографических и пунктуационных ошибок (68%). Также есть мнение, что новости при помощи нейросетей писались бы быстрее (10%), а у журналистов появилось бы больше времени для подготовки расследований и репортажей (10%). Еще 9% думают, что визуализация материалов стала бы интереснее.
В то же время 36% респондентов высказали мнение, что использование ИИ могло бы навредить СМИ, так как его легко взломать и использовать для распространения фейков. Также 27% считают, что, используя нейросети, журналисты могут «потерять хватку», все тексты станут одинаковыми (21%), уровень грамотности в них снизится (16%). «Большая часть опрошенных в целом считают, что стоит дальше развивать искусственный интеллект, но с ограничениями», — добавил Цыпер.
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