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Заслуженный учитель РФ счел инициативу об отмене домашнего задания в школах «вредной»

13:32 02.06.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Заслуженный учитель РФ назвал «вредной» инициативу об отмене домашнего задания в школах. С такой идеей ранее выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его мнению, это разгрузит детей и учителей, что «пойдёт на пользу всем».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров заявил, что в школьной программе есть предметы, которые невозможно изучать только на уроках. Он отметил, что сейчас ученики действительно перегружены и объём домашних заданий нужно снижать.

«Я думаю, что это изначально вредная и поверхностная инициатива, рассчитанная на реакцию несведущих людей, либо озлобленных. Домашние задания нужно, безусловно, сокращать, но совершенно их отменить невозможно. Невозможно не выполнять задания по контурным картам — это задания, которые в рамках урока никак не сместить. Невозможно не читать произведения — понятно, что они читаются вне рамок. Невозможно не переводить тексты по иностранному языку. Здесь масса аргументов. То, что дети перегружены, я соглашаюсь с этим. Домашние задания должны быть в умеренной форме, это уже внутренняя работа самих образовательных учреждений, чтобы педагоги не перегружали учащихся, но при этом должно быть решение фундаментальных задач. Перегрузка самой программы налицо — даже в начальной школе мы встречаем элементы вузовской программы, соответственно, и тяжёлые домашние задания тянутся».

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