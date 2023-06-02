В Японии автоматы будут бесплатно раздавать еду в случае стихийных бедствий
14:32 02.06.2023 Источник: Газета.Ru
В Японии установили специальные автоматы, которые будут предлагать бесплатную еду и воду в случае землетрясения или тайфуна. Об этом сообщает The Guardian.
Первые два автомата установили в городе Ако, расположенном в регионе, который, по мнению сейсмологов, наиболее уязвим для землетрясения. Автоматы с напитками и продуктами питания поставили возле зданий, отведенных под эвакуационные убежища. Уточняется, что машины автоматически «разблокируются» в случае предупреждения о сильном дожде или приказа об эвакуации после землетрясения силой пять баллов или выше по семибалльной шкале сейсмической интенсивности Японии.
Представитель компании-производителя автоматов заявил, что их машины являются первыми в своем роде в Японии, одной из самых сейсмически активных стран мира, где все более мощные тайфуны в последние годы вызывали массовые наводнения и оползни. Он добавил, что в будущем компания планирует поставить такие автоматы по всей территории страны. Газета.Ru
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