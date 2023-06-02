Сбер: Ключевым драйвером цифровой трансформации является платформенный подход
14:50 02.06.2023
Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев принял участие в VIII Ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). На сессии «Цифровая реальность и будущее нефтегазовой отрасли» он рассказал о преимуществах современных платформенных решений для бизнеса.
«Для достижения технологической независимости и решения задач цифровой трансформации компаниям помогут российские платформенные решения, которые полностью соответствуют регуляторным требованиям и сочетают в себе различные категории технологического программного обеспечения (ПО), – отметил Андрей Белевцев. – Если посмотреть на то, что делают сегодня, например, нефтяники всего мира, можно увидеть, что они научились дружить в цифровой среде. Они договорились о платформенной основе для дальнейших разработок. Я считаю, всем отраслям надо перенять этот опыт. Если сейчас не воспользоваться платформенными принципами, потом будет поздно. Сбер прошел большой путь с точки зрения создания платформенных решений и готов делиться своими инновационными разработками».
«С одной стороны, сегодня можно и нужно переиспользовать базовые технологии, которые нет необходимости пересобирать, но с другой стороны, если мы хотим эти решения использовать на критически важных объектах, то весь технологический стек нужно раскатать до самого железа и убедиться, что мы его контролируем. И использование на этом уровне готовых платформенных (PaaS) и сервисных решений (SaaS) поможет всем», – подчеркнул представитель Сбера.
PaaS-решения позволяют быстро и качественно создавать приложения и системы с нужным бизнесу функционалом, в том числе на замену решениям ушедших с рынка вендоров. Цифровая облачная платформа Platform V – образец такого подхода. Она позволяет импортозаместить зарубежное ПО при помощи готовых российских программных продуктов, входящих в российский реестр программного обеспечения, а за счет использования современных архитектурных подходов (микросервисы, cloud-native) – получить заказчику ряд преимуществ.
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