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Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО пока идут боевые действия

18:40 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не вступит в НАТО до тех пор, пока на территории страны идут боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно», — сказал он на совместном с эстонским коллегой Аларом Карисом брифинге, видеозапись которого опубликована в телеграм-канале Зеленского.

Накануне украинский лидер на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

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