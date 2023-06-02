Более 30 человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Индии
19:23 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 30 человек погибли в результате схода поезда «Коромандельский экспресс», следовавшего из Калькутты в Ченнаи. Об этом в пятницу сообщила газета «Хиндустан таймс».
По ее данным, авария произошла в штате Одиша. На место происшествия прибыли 50 машин скорой помощи.
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