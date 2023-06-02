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Зеленский пожаловался, что устал из-за обхода антироссийских санкций

20:00 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что некоторые страны Европы не соблюдают санкции против РФ, и заявил о намерении начать публичную борьбу с этими государствами.

«Есть, к сожалению, государства во всем мире и на европейском континенте, которые, хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций, честно говоря, я даже немного устал в этой именно борьбе. Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — сказал он на пресс-конференции после встречи в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом.

В этой связи украинский президент добавил, что происходит «какая-то ерунда». Однако он не пояснил, как именно намерен бороться, когда Киев и так постоянно публикует санкционные списки и призывает к этому другие страны.

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