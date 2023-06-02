Общевойсковые и танковые соединения ВС РФ прибывают в Белоруссию в ходе ротации войск

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личный состав, вооружение и техника общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил России прибывают в Белоруссию в рамках плановой ротации региональной группировки войск (РГВ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В настоящее время в интересах повышения обороноспособности Союзного государства продолжается реализация мероприятий по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на территории Республики Беларусь. Завершена поставка в Вооруженные силы Республики Беларусь с территории Российской Федерации очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400. Кроме того, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей РГВ. На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.