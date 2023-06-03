В Кишиневе проходит митинг против отмены празднования Дня Победы

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марш против законодательной инициативы об отмене в Молдавии празднования Дня Победы, которую выдвинула контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности, начался в Кишиневе. Он проходит без партийных флагов, однако к акции присоединились депутаты от партий «Шор» и «Возрождение».

Колонна из сотен людей направилась от железнодорожного вокзала к центру города, они скандируют «Руки прочь от Победы», «У нас один День Победы — это 9 мая», «Мы наследники победителей», «Фашизм не пройдет». Они несут копию Знамени Победы, портреты ветеранов Великой Отечественной войны, а также плакаты, передает корр. ТАСС с места события. Акция проходит мирно, полиция сопровождает колонну, но в действия демонстрантов не вмешивается. На прошлой неделе митинг протеста в защиту Дня Победы прошел перед зданием парламента, его организовала Партия социалистов.