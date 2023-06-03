Венгрия не собирается менять свою позицию по вопросу конфликта на Украине - МИД
13:30 03.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Украинские политики обрушились с нападками на Виктора Орбана после того, как премьер-министр в очередной раз призвал к скорейшему установлению мира. В этом нет ничего нового. Политики, выступающие за мир, регулярно сталкиваются с нападками и критикой. Но мы не сдадимся! Мы по-прежнему будем настаивать, что самая важная задача сейчас — сохранить человеческие жизни», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.
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