Венгрия не собирается менять свою позицию по вопросу конфликта на Украине - МИД

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не изменит своей позиции в отношении конфликта на Украине, несмотря на нападки украинских политиков на премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Украинские политики обрушились с нападками на Виктора Орбана после того, как премьер-министр в очередной раз призвал к скорейшему установлению мира. В этом нет ничего нового. Политики, выступающие за мир, регулярно сталкиваются с нападками и критикой. Но мы не сдадимся! Мы по-прежнему будем настаивать, что самая важная задача сейчас — сохранить человеческие жизни», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.