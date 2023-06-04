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«Святая Троица» Рублева должна быть возвращена в депозитарий отдела реставрации не позднее 19 июня – сообщение ГТГ

10:00 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Икона «Троица» кисти Андрея Рублева должна быть возвращена не позднее 19 июня в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи. Об этом в субботу в официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба галереи.

«В соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона „Святая Троица“ Андрея Рублева (инв.13012) должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи», — говорится в сообщении.

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