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НОВОСТИ

В Индии второй раз рухнул строящийся мост через реку Ганг

11:35 05.06.2023 Источник: Интерфакс

В индийском штате Бихар рухнул строящийся мост через реку Ганг, это произошло во второй раз за два года, сообщает в понедельник Times of India.

По данным издания, обрушились не менее 30 плит, которые уже были установлены на опоры.

О пострадавших не сообщается. Начато расследование.

В апреле 2022 года с этим мостом случилось аналогичное происшествие, тогда результаты расследования указали на то, что причиной стало использование некачественных строительных материалов.

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