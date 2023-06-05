Уже 16 человек скончались от отравления поддельным сидром

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестнадцать человек умерли от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области, общее число отравившихся достигло тридцати пяти. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, 1 — в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, 3 [человека] — в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, 1 человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще 1 — в ЦК МСЧ (Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова — прим. ТАСС)», — написал он в своем телеграм-канале.