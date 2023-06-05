Уже 16 человек скончались от отравления поддельным сидром
16:30 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шестнадцать человек умерли от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области, общее число отравившихся достигло тридцати пяти. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.
«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, 1 — в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, 3 [человека] — в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, 1 человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще 1 — в ЦК МСЧ (Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова — прим. ТАСС)», — написал он в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 16:00 05.06.2023
- Силуанов: Мы не будем замыкаться, мы являемся членами мировой экономики и продолжим этот тренд
- 15:36 05.06.2023
- Украинские агенты переправляют БПЛА по частям контрабандой через границу РФ - CNN
- 14:30 05.06.2023
- От закрытия офиса ВОЗ в первую очередь пострадают страны СНГ - Гатилов
- 14:20 05.06.2023
- В рамках "зерновой сделки" возобновлены инспекции судов - МИД РФ
- 14:10 05.06.2023
- Попытка ВСУ начать наступление на южно-донецком направлении сорвана - Минобороны РФ
- 13:30 05.06.2023
- В Самарской и Ульяновской областях 10 человек пострадали от отравления сидром
- 13:10 05.06.2023
- За 2023 год Таиланд уже успели посетить более 700 тыс. российских туристов
- 12:20 05.06.2023
- Спецслужбы Бельгии проверят по поручению премьера факты использования бельгийского оружия на территории РФ
- 12:20 05.06.2023
- Готовность США к диалогу с РФ по новой системе контроля над ядерными вооружениями в Кремле оценивают положительно - Песков
- 12:10 05.06.2023
- Аналоги лекарств, которые не производятся в РФ, будут оформлять в упрощенном порядке еще год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать