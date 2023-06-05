Первая группа украинских летчиков отправилась на обучение в Великобританию

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые группы украинских пилотов уже отправлены в Британию для обучения. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

«Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании „коалиции истребителей“ и за готовность обучать наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию», — написал он своем в телеграм-канале.