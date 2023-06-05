Первая группа украинских летчиков отправилась на обучение в Великобританию
19:45 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании „коалиции истребителей“ и за готовность обучать наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию», — написал он своем в телеграм-канале.
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