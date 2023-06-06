Развитие ключевых технологий в Китае идет быстрее чем на Западе - эксперт
09:20 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Китай давно заложил основы своего будущего прогресса, что помогает ему становиться ведущей мировой научно-технической сверхдержавой, и добивается ошеломляющих успехов в развитии важнейших технологий в области обороны, робототехники, энергетики, биотехнологий и ряде других. Он уверенно доминирует в развитии гиперзвука, в радиоэлектронной борьбе и строительстве автономных подводных аппаратов, а также в создании гидролокаторов и акустических датчиков. В каждой из этих технологий результаты Китая по меньшей втрое превышают аналогичные показатели США и других участников AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США — прим. ТАСС) вместе взятых», — говорится в докладе.
Сотрудники ASPI также отмечают лидерство КНР в развитии кибертехнологий, «постквантовой криптографии и квантовых коммуникаций». «Еще больше китайские исследователи продвинулись в области аналитики данных, создания алгоритмов для искусственного интеллекта и аппаратных ускорителей», — указали аналитики, добавив, что сейчас США опережают Китай только в области квантовых вычислений.
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