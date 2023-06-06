США не знают точную дату контрнаступления ВСУ, но считают, что оно уже началось

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не сообщала американским властям точную дату контрнаступления, но Вашингтон считает, что оно уже началось. Об этом в понедельник написала газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на американских официальных лиц.



По ее данным, Киев предоставил американским властям только временные рамки, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать контрнаступление. Как отмечает издание, воскресенье входит в этот временной промежуток.



Американские военные спутники зафиксировали активизацию военнослужащих на украинских позициях. По словам американских чиновников, ВСУ начали боевые действия, чтобы определить позиции и численность российских войск, «разведка боем» продлится несколько дней.



