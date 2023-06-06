США не знают точную дату контрнаступления ВСУ, но считают, что оно уже началось
10:20 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, Киев предоставил американским властям только временные рамки, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать контрнаступление. Как отмечает издание, воскресенье входит в этот временной промежуток.
Американские военные спутники зафиксировали активизацию военнослужащих на украинских позициях. По словам американских чиновников, ВСУ начали боевые действия, чтобы определить позиции и численность российских войск, «разведка боем» продлится несколько дней.
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