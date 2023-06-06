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К июльскому саммиту Швеция надеется стать членом НАТО - министр

11:10 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции надеется стать полноправным членом НАТО к саммиту НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. Об этом заявил во вторник шведский министр обороны Пол Юнсон на пресс-конференции в Токио.

«Наивысшим приоритетом правительства Швеции является полноправное членство в НАТО как можно скорее. Мы надеемся, что станем членом альянса к саммиту в Вильнюсе», — сказал он. «В то же время мы с уважением относимся к тому, что только Турция может принимать решения за турецкую сторону и только Венгрия — за венгерскую сторону», — добавил министр.


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