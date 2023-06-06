На чемпионате мира по тхэквондо россиянам запретили носить талисманы в виде матрешек

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским тхэквондистам во время выступления на чемпионате мира в Баку было запрещено не только демонстрировать национальную символику, но и носить талисманы в виде медведей или матрешек, которые бы ассоциировались со страной. Об этом ТАСС во вторник рассказала Лилия Хузина, которая завоевала на турнире золотую медаль.



Российские тхэквондисты на чемпионате мира выступали в нейтральном статусе.



«Не могло быть абсолютно никакой атрибутики, нельзя было даже делать маникюр в национальных цветах. И талисманы в виде медвежат и матрешек тоже были запрещены. Нам выдали абсолютно безликую форму», — сказала Хузина.



