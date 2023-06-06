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«Санкционная истерия» может загнать ЕС в угол - глава МИД Венгрии

13:40 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Санкционная истерия» в Европейском союзе подрывает его конкурентоспособность по отношению к Соединенным Штатам, которые в гораздо меньшей степени, чем Европа, ощущают последствия конфликта на Украине. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на международном Будапештском мирном форуме.

Глава МИД отметил, что «Европейский союз может загнать себя в угол санкционной истерией», которая уже серьезно подорвала его экономику и создала угрозу его энергобезопасности. Сийярто напомнил, что санкции ЕС против России не достигли своей цели и не привели к прекращению конфликта на Украине, а лишь вызвали серьезные проблемы в европейской и мировой экономике. «Сейчас продолжаются дебаты по поводу 11-го пакета санкций, но, думаю, всем ясно, что санкции провалились», — сказал министр на форуме, организованном Коллегией Матьяша Корвина — частным научно-образовательным учреждением, пользующимся поддержкой венгерского правительства.

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