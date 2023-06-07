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НОВОСТИ

Жители новых регионов РФ начали получать полисы ОМС через «Госуслуги»

14:10 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 35 млн человек получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) через портал госуслуг, в том числе жители новых субъектов Российской Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В области здравоохранения запущены новые решения для самого министерства, для Фонда обязательного медицинского страхования и Федерального медико-биологического агентства. С момента запуска уже более 35 миллионов человек получили полисы обязательного медицинского страхования через портал в электронном виде, и — что очень важно — в том числе и жители наших новых субъектов Российской Федерации», — сообщил Осеевский.

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