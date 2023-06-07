Жители новых регионов РФ начали получать полисы ОМС через «Госуслуги»
14:10 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В области здравоохранения запущены новые решения для самого министерства, для Фонда обязательного медицинского страхования и Федерального медико-биологического агентства. С момента запуска уже более 35 миллионов человек получили полисы обязательного медицинского страхования через портал в электронном виде, и — что очень важно — в том числе и жители наших новых субъектов Российской Федерации», — сообщил Осеевский.
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