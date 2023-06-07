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Глава МАГАТЭ отметил, что ситуация уровнем воды в резервуарах ЗАЭС серьезная

22:10 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС стабильно снижается на 5-7 сантиметров в час. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире телеканала Си-эн-эн.

«У атомной станции есть охлаждающая система <…>, там есть резервуары и ряд внутренних каналов, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды, чтобы реактор получал необходимое охлаждение. Конечно, если станция останется без воды, ситуация будет очень серьезной. Как я говорил, не то что существует неизбежный риск иссякания воды, но ситуация серьезная. Мы наблюдаем уменьшение [уровня воды] между 5 и 7 сантиметрами в час, она стабильно идет вниз», — сказал он.

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