Киев занижает потери среди своих военных при наступлении в зоне СВО, сообщил Марочко
10:20 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно занижает потери среди личного состава при ведении наступления в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе планирования украинским командованием наступательной операции в расчетах явно были допущены ошибки, и прогнозируемые потери не соответствуют действительности. Цифры явно были занижены, поскольку, исходя из того, как идет на данный момент восполнение потерь, можно сделать вывод, что оно в основном носит хаотичный характер и больше похоже на затыкание дыр, нежели на плановое восполнение», — сказал он со ссылкой на данные, полученные от разведки РФ.
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