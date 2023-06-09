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Киев занижает потери среди своих военных при наступлении в зоне СВО, сообщил Марочко

10:20 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно занижает потери среди личного состава при ведении наступления в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе планирования украинским командованием наступательной операции в расчетах явно были допущены ошибки, и прогнозируемые потери не соответствуют действительности. Цифры явно были занижены, поскольку, исходя из того, как идет на данный момент восполнение потерь, можно сделать вывод, что оно в основном носит хаотичный характер и больше похоже на затыкание дыр, нежели на плановое восполнение», — сказал он со ссылкой на данные, полученные от разведки РФ.

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