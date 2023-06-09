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Большие потери ВСУ при активизации боев были ожидаемы — Белый дом

11:20 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существенные потери в рядах украинских сил при активизации боевых действий были ожидаемы. С таким заявлением выступил в четверг в эфире телекомпании Си-эн-эн координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что не намерен приводить конкретных данных о потерях в рядах ВСУ. «Но это война», — продолжил представитель Белого дома, отметив, что вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) и на других участках фронта идут «тяжелые бои».

«Разумеется, с учетом активизировавшихся боев потери были ожидаемы», — подчеркнул Кирби. Он отметил, что США и их союзники сосредоточатся на оказании Украине военной поддержки.

Ранее в четверг Си-эн-эн сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что украинские силы понесли существенные потери при попытках контрнаступления, поскольку сопротивление российских войск оказалось сильнее, чем ожидалось. Речь идет о потерях как в технике, так и в личном составе. При этом представители американской администрации утверждают, что потери не скажутся на более широких планах украинского контрнаступления.

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