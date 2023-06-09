Большие потери ВСУ при активизации боев были ожидаемы — Белый дом
11:20 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существенные потери в рядах украинских сил при активизации боевых действий были ожидаемы. С таким заявлением выступил в четверг в эфире телекомпании Си-эн-эн координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что не намерен приводить конкретных данных о потерях в рядах ВСУ. «Но это война», — продолжил представитель Белого дома, отметив, что вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) и на других участках фронта идут «тяжелые бои».
«Разумеется, с учетом активизировавшихся боев потери были ожидаемы», — подчеркнул Кирби. Он отметил, что США и их союзники сосредоточатся на оказании Украине военной поддержки.
Ранее в четверг Си-эн-эн сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что украинские силы понесли существенные потери при попытках контрнаступления, поскольку сопротивление российских войск оказалось сильнее, чем ожидалось. Речь идет о потерях как в технике, так и в личном составе. При этом представители американской администрации утверждают, что потери не скажутся на более широких планах украинского контрнаступления.
НОВОСТИ
- 12:32 09.06.2023
- Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 83 рубля
- 12:20 09.06.2023
- В Харькове прогремел взрыв — ТВ
- 12:05 09.06.2023
- Беспилотник упал в Воронеже, двое ранены
- 12:00 09.06.2023
- Верховный суд Нидерландов постановил, что скифское золото должно быть передано Украине
- 11:32 09.06.2023
- Десантис на фоне вызова Трампа в суд обещал бороться с ангажированностью Минюста США
- 11:05 09.06.2023
- Ведущие британские вузы были задействованы в разработке иранских беспилотников — СМИ
- 11:00 09.06.2023
- 80 тыс. американских военнослужащих находятся в Европе в составе сил НАТО — Байден
- 10:32 09.06.2023
- Лидеры ФРГ, Франции и Польши обсудят в Париже гарантии безопасности для Украины
- 10:20 09.06.2023
- Киев занижает потери среди своих военных при наступлении в зоне СВО, сообщил Марочко
- 10:05 09.06.2023
- Трампу будет инкриминировано нарушение Закона о шпионаже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать