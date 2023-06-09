Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 83 рубля

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднимался выше 83 руб. впервые с 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 09:41 мск доллар рос на 0,54%, до 83,04 руб.

К 09:45 мск курс доллара замедлил рост до 0,47% и достигал 82,99 руб. В то же время евро прибавлял 0,4%, поднимаясь до 89,45 руб., юань — 0,4%, до 11,642 руб.