Бельгия до 15 июня ждет ответа Украины по применению ее оружия в Белгородской области

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия ожидает ответа Украины по применению бельгийских штурмовых винтовок для атаки на Белгородскую область к 15 июня, когда в Брюсселе пройдет очередная встреча контактной группы по военной помощи Украине. Об этом заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер в пятницу в интервью газете «Суар».

«Мы направили запрос Украине в понедельник (5 июня — прим. ТАСС). У нас будет контактная группа по Украине 15 июня, если до этого момента ответа не будет, я буду говорить с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым», — сказала она. Министр подчеркнула, что «к каждой партии поставляемого оружия приложен документ, который разъясняет, что оно должно использоваться только для обороны украинской территории».