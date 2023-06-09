ВСУ обстреляли детский лагерь на Арабатской стрелке, предварительно, ракетами Storm Shadow

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Украины (ВСУ) открыли огонь по детскому лагерю на Арабатской стрелке, предположительно, с применением ракет Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно Storm Shadow. Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — написал он в соцсети.