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НОВОСТИ

ВСУ обстреляли детский лагерь на Арабатской стрелке, предварительно, ракетами Storm Shadow

17:00 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Украины (ВСУ) открыли огонь по детскому лагерю на Арабатской стрелке, предположительно, с применением ракет Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно Storm Shadow. Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — написал он в соцсети.

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