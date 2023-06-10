Польская компания могла быть причастна к диверсии на «Северных потоках» — WSJ
09:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одна из польских компаний, возможно, причастна к организации диверсии на «Северных потоках». Об этом говорится в статье газеты «Уолл-стрит джорнэл» о расследовании властями ФРГ терактов на газопроводах.
«Могу заверить вас, что в этом не замешано ни одно польское государственное учреждение. Не могу исключать, что к этому причастна польская или какая-либо другая компания», — приводит издание слова представителя нацбезопасности Польши.
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