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Польская компания могла быть причастна к диверсии на «Северных потоках» — WSJ

09:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из польских компаний, возможно, причастна к организации диверсии на «Северных потоках». Об этом говорится в статье газеты «Уолл-стрит джорнэл» о расследовании властями ФРГ терактов на газопроводах.

«Могу заверить вас, что в этом не замешано ни одно польское государственное учреждение. Не могу исключать, что к этому причастна польская или какая-либо другая компания», — приводит издание слова представителя нацбезопасности Польши.

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