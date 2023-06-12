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Уровень поддержки проектов помощи украинским беженцам в Польше упал на 20% - опрос

12:30 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Польши стали менее активно поддерживать проекты помощи украинским беженцам и мигрантам, число сторонников поддержки за пять месяцев сократилось с 62% до 42%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в понедельник газетой «Речь Посполита».

«Почти все показатели зарегистрировали изменение подхода с решительно положительного до сдержанно положительного и даже сдержанно негативного», — цитирует газета слова куратора исследовательского проекта из Варшавского университета Роберта Станишевского.

Положительно оказываемую республикой помощь украинским беженцам и мигрантам оценивают только 35% жителей страны. Ранее их было 47%. За дополнительную поддержку выступают только 10% вместо 21% в 2022 году.

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