Уровень поддержки проектов помощи украинским беженцам в Польше упал на 20% - опрос
12:30 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Почти все показатели зарегистрировали изменение подхода с решительно положительного до сдержанно положительного и даже сдержанно негативного», — цитирует газета слова куратора исследовательского проекта из Варшавского университета Роберта Станишевского.
Положительно оказываемую республикой помощь украинским беженцам и мигрантам оценивают только 35% жителей страны. Ранее их было 47%. За дополнительную поддержку выступают только 10% вместо 21% в 2022 году.
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