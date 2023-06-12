Украинские ПХГ европейцы могут использовать для хранения своего газа
14:40 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оно отмечает, что лидеры стран ЕС опасаются, что следующая зима не будет столь мягкой, как предыдущая, в связи с чем им придется «останавливать промышленные производства». Чтобы предотвратить это, страны сообщества стараются запастись максимальными объемами «голубого топлива». Сейчас европейские ПХГ заполнены уже на 70%, а при текущих темпах накопления газа их объемы полностью будут заняты уже к началу сентября. Чтобы продолжать накопление газа на зиму, некоторые чиновники и представители бизнеса ЕС начали рассматривать возможность использования украинских ПХГ, причем данная идея «находит все больше и больше сторонников», утверждает агентство.
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