Украинские ПХГ европейцы могут использовать для хранения своего газа

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность задействования украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для обеспечения нужд объединения. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг.

Оно отмечает, что лидеры стран ЕС опасаются, что следующая зима не будет столь мягкой, как предыдущая, в связи с чем им придется «останавливать промышленные производства». Чтобы предотвратить это, страны сообщества стараются запастись максимальными объемами «голубого топлива». Сейчас европейские ПХГ заполнены уже на 70%, а при текущих темпах накопления газа их объемы полностью будут заняты уже к началу сентября. Чтобы продолжать накопление газа на зиму, некоторые чиновники и представители бизнеса ЕС начали рассматривать возможность использования украинских ПХГ, причем данная идея «находит все больше и больше сторонников», утверждает агентство.