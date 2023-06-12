Путин: Кончина Берлускони - большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал экс-премьера Италии Сильвио Берлускони необычным политиком, поскольку он был очень искренним. По мнению главы российского государства, смерть Берлускони стала большой утратой для всей мировой политики.

«Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым и имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. А привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24».

«Очень жаль. Я хочу выразить слова искреннего сожаления и соболезнования итальянскому народу и всем близким господина Берлускони. Это большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики», — заявил Путин.