Путин: Кончина Берлускони - большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики
15:00 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым и имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. А привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24».
«Очень жаль. Я хочу выразить слова искреннего сожаления и соболезнования итальянскому народу и всем близким господина Берлускони. Это большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики», — заявил Путин.
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