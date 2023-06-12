Экономике Германии грозят серьезные проблемы, если РФ и Украина не договорятся по транзиту газа - Вице-канцлер ФРГ

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек («Зеленые») опасается, что Германии придется существенно снизить производственные мощности в случае, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу, срок действия которого истекает в конце следующего года.

«Я хочу лишь указать на то, что соглашение о транзите, которое Россия заключила с Украиной, истекает в 2024 году. И нет надежного сценария дальнейшего развития событий», — отметил Хабек. «Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объемах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то начнет действовать то, что было согласовано на европейском уровне: прежде чем люди там замерзнут, мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его», — пояснил он, имея в виду, что ФРГ придется делиться газом с этими странами. Причем, по мнению Хабека, строящихся в ФРГ терминалов по приему СПГ не хватит, чтобы обеспечить потребности восточноевропейских потребителей.