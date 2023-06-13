МВФ и Всемирный банк не принадлежат США — МИД КНР о словах главы американского Минфина

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) являются многосторонними международными финансовыми институтами, они не принадлежат США. Об этом во вторник на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова министра финансов США Джанет Йеллен о том, что эти структуры «отражают американские ценности».

«Международный валютный фонд и Всемирный банк являются многосторонними финансовыми институтами, эти площадки отражают демократизацию международных отношений и способствуют международному сотрудничеству, всесторонне отражая интересы стран-членов. Я хочу сказать, что это не американский Международный валютный фонд и не американский Всемирный банк», — заявил Ван Вэньбинь.

Согласно сведениям агентства Блумберг, Йеллен во вторник выступит в Конгрессе США в поддержку МВФ и ВБ в свете того, что они якобы отражают американские ценности. Йеллен полагает, что эти финансовые структуры должны быть противовесом растущему влиянию Китая в развивающемся мире.