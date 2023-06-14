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Собянин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра Москвы

14:47 14.06.2023

Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения кандидатом на выборы мэра Москвы.

Согласно положениям Избирательного кодекса Москвы, Сергей Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе, а также другие необходимые документы. Их приняли председатель комиссии Ольга Кириллова, заместитель председателя Дмитрий Реут и член комиссии Рима Кузнецова.

После проверки члены комиссии выдали Сергею Собянину письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счета для создания и формирования избирательного фонда кандидата.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

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