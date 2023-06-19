Сбер ежегодно проводит более 50 собственных мероприятий
16:45 19.06.2023
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Фото пресс-службы Сбера
«Сегодня Сбер – это и крупнейший в стране банк и лидер в сфере технологий с широкой линейкой инновационных продуктов и сервисов. У нас богатый опыт, яркий лидер и серьезная экспертиза по разным направлениям. Поэтому, безусловно, ни одно заметное международное, федеральное или отраслевое мероприятие не проходит без участия Сбера, и часто представители нашей компании становятся одними из ключевых участников наряду с коллегами из других корпораций», – рассказал он.
По его словам, участие в каждом из форумов решает определенные задачи, в том числе развития бизнеса в целом и разных его направлений. «В зависимости от этого мы участвуем в мероприятиях как от лица большого Сбера, так и на уровне наших территориальных банков, ведь на разных площадках целевая аудитория различается: это могут быть крупнейшие компании, региональный сектор, отраслевые игроки, международный рынок и т. д. При этом все наши активности на форумах реализуются в рамках единого подхода к деловой повестке банка», – пояснил Армен Мелконян.
«Приведу в пример, пожалуй, самое известное деловое мероприятие в России – Петербургский международный экономический форум. Он появился в 1997 году под эгидой Совета Федерации и задумывался как площадка для обсуждения развития России на глобальных рынках. С 2007 года форум получил статус международного. Одним из идейных вдохновителей, стоявших у истоков ПМЭФ, был Герман Оскарович Греф, работавший на тот момент в правительстве РФ, – напомнил Армен Мелконян. – Учитывая масштаб и статус мероприятия, мы всегда на нем широко представлены: традиционно проводим собственный деловой завтрак и сессии, а также клиентское мероприятие Sber Night – одно из самых ярких неформальных событий форума. Эти мероприятия стали уже своего рода брендами и бенчмарками и вызывают огромный интерес и ажиотаж у публики».
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