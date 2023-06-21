0
0
12
НОВОСТИ

ЕС не может законно изъять все замороженные активы РФ — Bloomberg

13:32 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Евросоюза пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на документ в своем распоряжении.

По его данным, ЕС намерен сосредоточиться на временном использовании этих активов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 21.06.2023
Размер госдолга в Британии впервые с 1961 года превысил размер ВВП
0
45
13:05 21.06.2023
Предпосылок для продления зерновой сделки на данный момент нет — Песков
0
78
13:00 21.06.2023
США предоставят Киеву дополнительно $1,3 млрд помощи — Блинкен
0
87
12:44 21.06.2023
Сергей Собянин: готовность южного направления Московского скоростного диаметра составляет 70%
0
104
12:32 21.06.2023
Ухудшение здоровья Саакашвили - спектакль, уверен премьер-министр Грузии
0
133
12:20 21.06.2023
Путин не исключил введение уголовной ответственности за намеренный поджог травы и леса
0
146
12:05 21.06.2023
Китай выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине — МИД КНР
0
192
12:00 21.06.2023
ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, готовивших покушение на представителей власти
0
165
11:32 21.06.2023
Пушилин заявил о кратном увеличении числа солдат ВСУ, сдающихся в плен
0
213
11:20 21.06.2023
Пилот батискафов OceanGate предупреждал об их недостаточной надежности и был уволен
0
221

Возврат к списку