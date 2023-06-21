ЕС не может законно изъять все замороженные активы РФ — Bloomberg

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Евросоюза пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на документ в своем распоряжении.

По его данным, ЕС намерен сосредоточиться на временном использовании этих активов.