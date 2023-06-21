ЕС не может законно изъять все замороженные активы РФ — Bloomberg
13:32 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Евросоюза пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на документ в своем распоряжении.
По его данным, ЕС намерен сосредоточиться на временном использовании этих активов.
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