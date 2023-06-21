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НОВОСТИ

Мэр Собянин: На платформе Московского инновационного кластера уже более 140 000 пользователей

17:40 21.06.2023

На онлайн-платформе Московского инновационного кластера (МИК) к сегодняшнему дню зарегистрировались уже более 140 тыс. пользователей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за время работы портала пользователи подали примерно около 55 тыс. заявок на получение поддержки от городских властей.

«Услуги и сервисы МИК доступны как технологическим компаниям, так и людям, желающим развивать инновации, - написал глав города у себя в Telegram-канале. За время работы проекта поступило порядка 55 тыс. заявок на поддержку от города. Также пользуются популярностью технологические конкурсы».

По словам градоначальника, создана целая линейка сервисов для горожан, создающих стартапы. В частности, им помогают трансформировать идеи в бизнес и привлечь инвестиций, а также защитить авторские права. Например, в «Академии инноваторов», как отмечает Собянин, помогают создать технологический бизнес с нуля. Для это формируют бизнес-модель, изучают аудиторию, регистрируют юрлицо и помогают выйти на пилотные тестирования и первые продажи. «Есть также программа для начинающих инвесторов «Венчурная академия». Среди ее выпускников - Артем Андросов, вложивший 94 млн руб. в компанию FitStars. Это фитнес-стартап, который с помощью квалифицированных экспертов разрабатывает курсы онлайн-тренировок», - отметил мэр.

Как пишет глава города, 19 сервисов, действующих на московской цифровой площадке МИК, направлены на поддержку технологического предпринимательства и развитие инноваций.

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