Сергей Собянин: В связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен нерабочий день

18:49

Понедельник, 26 июня, в Москве будет выходным днем. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эта мера принята в связи с действием в городе режима контртеррористической операции. «Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», - заявил градоначальник у себя в официальном Telegram-канале.

Сергей Собянин, обратившись к горожанам, попросил их минимизировать поездки по городу в связи с возможностью перекрытия движения в некоторых кварталах и на ряде дорог.

Глава города напомнил, что о нештатных ситуациях и происшествиях горожане могут сообщать по телефону 112 и отметил: «Городские службы работают в режиме повышенной готовности».

Принятые Сергеем Собяниным меры введены в связи с попыткой военного мятежа представителей ЧВК «Вагнер», руководитель которого Евгений Пригожин, после в очередной раз раскритиковавший деятельность Министерства обороны РФ, 23 июня заявил, что намерен изменить ситуацию и, 24 июня взяв под контроль Ростов-на-Дону, объявил поход на Москву. Участники «Пригожинского мятежа» двинулись по дорогам в сторону столицы.

Президент РФ Владимир Путин, выступивший с экстренным сообщением к народу, назвал действия «Вагнера» «ударом в спину нашей стране и нашему народу», а также «предательством». Глава РФ в своей речи не назвал Пригожина по имени, однако заявил, что организаторы мятежа ответят за него и призвал вагенровцев «прекратить участие в преступных действиях».

В ответ Пригожин заявил, что «бойцы ЧВК «Вагнер» не сложат оружие»: «По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной».

Около 17.00 глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что техника ЧВК «Вагнер» движется по территории региона. Федеральные власти, силовые ведомства, судя по сообщениям из регионов, в это время занимались переброской подразделений, которые могут не допустить прорыва участников «Пригожинского мятежа» в Москву.