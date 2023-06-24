0
0
101
НОВОСТИ

Сергей Собянин: В связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен нерабочий день

18:49 24.06.2023

Понедельник, 26 июня, в Москве будет выходным днем. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эта мера принята в связи с действием в городе режима контртеррористической операции. «Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», - заявил градоначальник у себя в официальном Telegram-канале.

Сергей Собянин, обратившись к горожанам, попросил их минимизировать поездки по городу в связи с возможностью перекрытия движения в некоторых кварталах и на ряде дорог. 

Глава города напомнил, что о нештатных ситуациях и происшествиях горожане могут сообщать по телефону 112 и отметил: «Городские службы работают в режиме повышенной готовности».

Принятые Сергеем Собяниным меры введены в связи с попыткой военного мятежа представителей ЧВК «Вагнер», руководитель которого Евгений Пригожин, после в очередной раз раскритиковавший деятельность Министерства обороны РФ, 23 июня заявил, что намерен изменить ситуацию и, 24 июня взяв под контроль Ростов-на-Дону, объявил поход на Москву. Участники «Пригожинского мятежа» двинулись по дорогам в сторону столицы. 

Президент РФ Владимир Путин, выступивший с экстренным сообщением к народу, назвал действия «Вагнера» «ударом в спину нашей стране и нашему народу», а также «предательством». Глава РФ в своей речи не назвал Пригожина по имени, однако заявил, что организаторы мятежа ответят за него и призвал вагенровцев «прекратить участие в преступных действиях».

В ответ Пригожин заявил, что «бойцы ЧВК «Вагнер» не сложат оружие»: «По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной».

Около 17.00 глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что техника ЧВК «Вагнер» движется по территории региона. Федеральные власти, силовые ведомства, судя по сообщениям из регионов, в это время занимались переброской подразделений, которые могут не допустить прорыва участников «Пригожинского мятежа» в Москву.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 24.06.2023
Медведев не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты
0
60
18:30 24.06.2023
Минск остается союзником РФ, полностью разделяющим цели и задачи СВО — Совбез Белоруссии
0
112
18:00 24.06.2023
Зеленский косвенно поддержал действия Пригожина и назвал Россию «слабой»
0
173
17:30 24.06.2023
Песков опроверг утверждения о том, что Путин якобы вылетел в Петербург
0
208
17:00 24.06.2023
Колонна техники ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области
0
359
16:00 24.06.2023
В секретариате Медведева опровергли сообщения о его «эвакуации»
0
371
15:00 24.06.2023
Разгерметизация резервуаров с нефтепродуктами произошла при пожаре в Воронежской области
0
384
14:36 24.06.2023
Сергей Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации
0
380
14:00 24.06.2023
Кадыров заявил, что бойцы из Чечни выехали в зоны напряженности
0
523
13:00 24.06.2023
ВС РФ проводят оперативные мероприятия в Воронежской области в рамках КТО
0
527

Возврат к списку