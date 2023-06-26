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За время зерновой сделки поставки зерновых в Африку возросли вдвое — Минтранс Турции

08:10 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 32 млн тонн сельхозпродукции вывезено из украинских портов почти за год реализации зерновой сделки. При этом объемы перевозки зерновых в страны Африки увеличились до 12%, сообщил глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу.

«Объем вывезенной сельхозпродукции по зерновому коридору с 1 августа 2022 года по 20 июня 2023 года составил 32 млн 58 тыс. 685 тонн, из которых почти 4 млн тонн перевезено на Африканский континент», — приводит в понедельник данные министра телеканал ТРТ. «В настоящее время доля африканских стран, куда вывозятся зерновые, увеличилась до 12% в сравнении с 6% шестью месяцами ранее. Таким образом поставки зерновых в Африку увеличились вдвое», — отметил Уралоглу.

По его словам, больше всего сельхозпродукции вывезено в Китай — почти 7,7 млн тонн. За ним следует Испания — 5,9 млн тонн. На третьем месте находится Турция, на долю которой приходится 3,6 млн тонн зерновых.

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