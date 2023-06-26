0
0
0
НОВОСТИ

Путин заверил, что его обещание вагнеровцам будет исполнено

22:40 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут продолжить службу в Минобороны РФ или уйти в Белоруссию, данное вагнеровцам обещание будет исполнено. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем телеобращении.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал глава государства.

Путин также поблагодарил бойцов и командиров группы «Вагнер», «которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:36 26.06.2023
Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа
0
93
22:35 26.06.2023
Решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян, считает Путин
0
89
22:31 26.06.2023
Путин поблагодарил всех, кто встал на пути у мятежников, в том числе героев-летчиков
0
94
22:00 26.06.2023
Украинские военные выигрывают время для НАТО в ходе конфликта с РФ — британский генерал
0
156
21:43 26.06.2023
Путин планирует сегодня выступить с заявлением — СМИ
0
190
21:20 26.06.2023
Банки, получившие сверхприбыль, заплатят налог на нее — замглавы Минфина РФ
0
193
20:40 26.06.2023
Вывод ЕС из событий в РФ — необходимость удвоить поставки оружия Украине, заявил Боррель
0
234
20:00 26.06.2023
Животных эвакуируют из-за пожара в зоопарке Ростова-на-Дону
0
276
19:20 26.06.2023
Разведка США надеялась на то, что мятеж в РФ удастся — Лавров
0
320
18:40 26.06.2023
Администрация США считает итоги украинского контрнаступления «отрезвляющими» — NYT
0
376

Возврат к списку