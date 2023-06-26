Путин заверил, что его обещание вагнеровцам будет исполнено
22:40 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы ЧВК «Вагнер» могут продолжить службу в Минобороны РФ или уйти в Белоруссию, данное вагнеровцам обещание будет исполнено. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем телеобращении.
«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал глава государства.
Путин также поблагодарил бойцов и командиров группы «Вагнер», «которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты».
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