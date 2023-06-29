Будущие контрактники в Москве рассказали, почему они записываются на военную службу
15:42 29.06.2023
Потенциальные военнослужащие, прибывшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, рассказали, почему собираются отправиться в армию. Один из кандидатов заявил журналистам, что многие его друзья отправились в Вооруженные силы и сейчас участвуют в спецоперации. «Сейчас воюют там. Решил их немного поддержать, - говорит мужчина. Постепенно доходишь до момента, когда нужно послужить Родине».
Другой кандидат сообщил, что намерен поддержать брата, который уже находится в зоне специальной военной операции. «У меня там друзей много, с братом я, естественно, общался, решил идти… Я отучился в военно-морском институте, служил на кораблях. Нам нужно идти и нужно защищать свое», - сообщил потенциальный контрактник.
Еще один мужчина заявил, что долго работал телохранителем и умеет обращаться с оружием. «Решение было принято осознанно, просто решил пойти сам, - рассказал он журналистам. - Мне есть кого защищать: у меня двое несовершеннолетних детей, жена. Если не мы, то кто? Глядя на то, сколько людей, сколько парней туда идут, просто не можешь остаться в стороне».
Как уже сообщала «Независимая газета», пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. О его работе и условиях набора на контрактную службу можно узнать по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, в Telegram действует чат-бот @MskContract_bot, отвечающий на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки положенных военнослужащим и их семьям.
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