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Минобороны Британии предлагает принять Украину в НАТО без обязательного плана действий

19:00 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украину нужно принять в НАТО без обязательного выполнения ею плана действий по членству в альянсе. Такое мнение выразил в четверг на пресс-конференции в Лондоне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

«Я думаю, что мы совершенно точно должны рассмотреть возможность пропустить план действий по членству. Конечно, нужно быть реалистами, потому что сейчас в НАТО 31 член и, как вы знаете, мы должны двигаться вперед вместе. Но движение должно быть в направлении членства в НАТО», — сказал Уоллес.

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