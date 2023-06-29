Минобороны Британии предлагает принять Украину в НАТО без обязательного плана действий

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украину нужно принять в НАТО без обязательного выполнения ею плана действий по членству в альянсе. Такое мнение выразил в четверг на пресс-конференции в Лондоне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

«Я думаю, что мы совершенно точно должны рассмотреть возможность пропустить план действий по членству. Конечно, нужно быть реалистами, потому что сейчас в НАТО 31 член и, как вы знаете, мы должны двигаться вперед вместе. Но движение должно быть в направлении членства в НАТО», — сказал Уоллес.