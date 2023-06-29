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РФ покинет ДОВСЕ даже «если Дунай повернет свои воды вспять» - Рябков

22:45 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), даже «если Дунай повернет свои воды вспять». Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции государств — участников ДОВСЕ.

Комментируя выход России из соответствующего договора, Рябков подчеркнул, что речь идет не о намерении, которое могло бы быть пересмотрено, а об уже принятом и воплощенном в законе решении страны.

«Россия выйдет из ДОВСЕ в 00 часов 7 ноября 2023 года, даже если Дунай повернет свои воды вспять. Предпринятые нами на законодательном уровне шаги существенно упрощают задачу участникам конференции. Мы не собираемся увещевать наших оппонентов, которые давно и прочно заняли свою неверную позицию. Рассчитываем, что и они не станут тратить время и силы на ритуальные заклинания и бессмысленные призывы в наш адрес», — указал замминистра.

«Недавнее присоединение к НАТО Финляндии, не являющейся государством — участником ДОВСЕ, но при этом граничащей с входящей в район применения Договора частью территории Российской Федерации, ... равно как и продолжающиеся процедуры приема в альянс Швеции, также не являющейся государством — участником ДОВСЕ, существенным образом нарушают стабильный баланс обычных вооруженных сил на севере Европы», — указал Рябков. Он добавил, что эти шаги стали «последней каплей», сделавшей неизбежным выход РФ из договора.

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