Карчаа опроверг данные украинского ГУР о приказе сотрудникам ЗАЭС покинуть ее до 5 июля
15:32 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация украинской стороны о том, что сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) якобы поступило указание покинуть станцию до 5 июля, не соответствует действительности. Об этом заявил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины распространило информацию о том, что персоналу станции якобы поступило указание уехать в Крым до 5 июля. По его утверждению, с ЗАЭС уже уехали трое сотрудников Росатома и еще несколько работников станции.
«Это очередная ложь и манипуляция фактами. Сотрудники Росатома не уехали, а отъехали в командировку на несколько дней. И не три их, а два», — сказал он. Карчаа уточнил, что несколько человек уехали в летний отпуск, который из-за специфики работы согласовывается зимой. «Когда еще ездить в отпуск, как не летом? Люди находятся в перманентном стрессе, им нужен отдых. Тем более, отпуск был согласован давно», — пояснил он.
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