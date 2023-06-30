Собянин: Развитие экономики Москвы в условиях санкционной блокады — половина победы
15:40 30.06.2023
Москва продолжает активно развиваться даже в условиях санкционного давления. По словам мэра Сергея Собянина, несмотря на несколько сложных последних лет, развитие экономики города превышало динамику развития страны в два раза. «Мы росли очень хорошими темпами», - сообщил глава города.
По его словам, эти хорошие темпы роста были обеспечены приростом инвестиций. «Огромный объем инвестиций вкладывается в наш город. Не потому что мы с вами такие красивые, а потому что наш город привлекательный для инвестиций. В Москве инвестиции окупаются кратно быстрее, и их делать гораздо комфортнее, чем в любом другом городе или в другом регионе, во многом благодаря тому, что это все-таки крупнейший мегаполис, одна из крупнейших агломераций мира, и это, конечно, задает другие темпы и другие возможности», - уверен столичный градоначальник.
«Все потуги нас задушить закончились ничем и вызвали больше проблем у тех, кто вводил санкции, чем у нас и это уже половина победы. От того, как работает наш город зависит развитие страны и ее безопасность», - сообщил Собянин.
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