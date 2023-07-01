Перед Крымским мостом образовалась очередь в 5 км
14:45 01.07.2023 Источник: Интерфакс
"Установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более 2 часов", - написал он в своем телеграм-канале.
Министр уточнил, что для увеличения пропускной способности увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой.
В четверг сообщалось об образовании очереди на мост в 4 км со стороны Крыма из-за дождя.
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