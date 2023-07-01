Сергей Собянин рассказал о масштабной программе празднования 100-летия московского спорта
19:44 01.07.2023
Москва отмечает 100-летию столичного спорта. По словам мэра Сергея Собянина, при организации праздника в олимпийском комплексе «Лужники» были подготовлены более 30 площадок. «Конечно, физкультура и спорт развивались в городе и до 1923 года. Но именно тогда были учреждены Высший совет физической культуры и его московское отделение. С этого года и начинается отсчет современной эпохи развития столичного спорта. По случаю юбилея в «Лужниках» устроили День московского спорта - пространство олимпийского комплекса превратили в ретроспективу достижений прославленных столичных спортсменов за последние 100 лет. Для гостей подготовили больше 30 тематических площадок», - отметил глава города у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». Предполагается, что гуляния в «Лужниках» смогут посетить более 200 тыс. горожан. На праздник пришли знаменитые отечественные спортсмены, например, фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова, фехтовальщица Карина Азнавурян. Профессиональные спортсмены и тренеры помогали желающим испытать свои силы и попробовать себя в новых видах спорта.
Кроме того, горожан ждет праздничный концерт. Вход на День московского спорта свободный.
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